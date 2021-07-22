Основная цель мероприятия заключалась в обнародовании итогов работы, проделанной в рамках проекта в 2020-2021 учебном году, представлении лучших школ и лучших учителей прошедшего учебного года, а также планов на будущее.

Выступая на мероприятии, Ф.Гурбанов отметил, что в современном мире, в условиях глобализации, почти все процессы связанны с цифровизацией. В нашей стране сфера ИТ активно развивается. На сегодняшний день более 80% населения страны имеет доступ к Интернету.

Замминистра отметил важность данного проекта с точки зрения развития знаний в данной сфере среди учащихся и развития инноваций в целом.

По его словам, в рамках данного проекта по преподаванию информатики в новом формате ученики развивают такие важные навыки, как алгоритмическое мышление, логика, умение работать с проектами, программирование.

Замминистра подчеркнул особую роль учителей в данном процессе. Он отметил, что во время пандемии уроки в рамках проекта «Цифровые навыки» транслировались по телевидению, а затем проводились в «Летней школе».

Ф.Гурбанов акцентировал внимание на успешности проекта, подчеркнув, что в 2017-2018 учебном году проект стартовал всего в 45 школах и охватывал 6500 учащихся города Баку, а сегодня он уже охватывает 9 городов и регионов и 120 000 учеников. Учитывая успешность проекта, положительные отзывы родителей и учеников, в следующем учебном году он будет расширен как географически, так и по численности преподавателей и учеников. Таким образом, в новом учебном году проект охватит 250 школ, 1500 учителей и 190 000 учащихся в 16 городах и регионах. Наряду с Баку, Сумгаитом, Гянджой, Мингячевиром, Билясуваром, Шемахой, Лянкяраном, Ширваном и Шеки, проект также охватит Евлах, Хачмаз, Сабирабад, Сальян, Шамкир, Гейчай и Шабран.

Далее руководитель проекта Нилюфер Рагимова провела презентацию о деятельности проекта за прошедший учебный год, рассказав о его достижениях.

После этого между участниками мероприятия состоялся обмен мнениями, директора и учителя внесли свои предложения по развитию проекта в будущем и состоялось награждение лучших учителей и школ проекта, которым были вручены благодарственные грамоты.