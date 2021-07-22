Суд над Вугаром Сафарли перенесли
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки СМИ Вугара Сафарли и других проходящих по этому делу обвиняемых.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Азера Пашаева были уточнены анкетные данные обвиняемых.
Так, уточнено, что подозреваемый Темкин Халилов занимал должность замдиректора ресторана «Алтун», Шахин Ибрагимов являлся администратором этого ресторана, а Валех Оруджев и Бахтияр Фатуллаев - арендовали ресторан «Хамса». Какое отношение эти рестораны имеют к делу, сообщено не было. А обвиняемая Тахмина Ягубова работала бухгалтером у Вугара Сафарли.
Из-за того, что адвокат Шахина Ибрагимова не пришел на подготовительное заседание, оно было перенесено на 30 июля.
Напомним, что ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ.
В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намигом Гаджиевым путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершив служебный подлог и внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.