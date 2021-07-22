Суд над Вугаром Сафарли перенесли

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Азера Пашаева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки СМИ Вугара Сафарли и других проходящих по этому делу обвиняемых.

Так, уточнено, что подозреваемый Темкин Халилов занимал должность замдиректора ресторана «Алтун», Шахин Ибрагимов являлся администратором этого ресторана, а Валех Оруджев и Бахтияр Фатуллаев - арендовали ресторан «Хамса». Какое отношение эти рестораны имеют к делу, сообщено не было. А обвиняемая Тахмина Ягубова работала бухгалтером у Вугара Сафарли.

Из-за того, что адвокат Шахина Ибрагимова не пришел на подготовительное заседание, оно было перенесено на 30 июля.

Напомним, что ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намигом Гаджиевым путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершив служебный подлог и внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.