100-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия

100-летняя жительница американского города Ньюарк, штат Нью-Джерси, раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает газета Newark Post.

Норма Бейтс считает, что дожила до 100-летнего возраста, поскольку не занималась нездоровыми или аморальными вещами. «Я не делаю ничего особенного для того, чтобы сохранить здоровье, — призналась она. — Ем, что придется». По ее словам, сохранить остроту ума ей помогает решение головоломок

Бейтс выросла в Мичигане. Она 24 года была замужем, пока не овдовела в 1975 году. До недавнего времени Бейтс жила одна, но в апреле ей пришлось переехать к сыну из-за болезни.