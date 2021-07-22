Новая инвалидность будет оформляться с момента истечения срока предыдущей

В случае назначения лицу новой инвалидности в результате повторной оценки инвалидности в течение шести месяцев после истечения срока предыдущей инвалидности, оно будет считаться лицом с инвалидностью, включая и прошедший срок.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, это нашло отражение в утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым законе о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О правах лиц с инвалидностью».

В соответствии с законом, выплата трудовой пенсии лицу с инвалидностью прекращается со дня прекращения срока действия его инвалидности. Выплата трудовой пенсии лицам этой категории будет возобновлена с того дня, с которого они вновь будут считаться лицами с инвалидностью в соответствии с законом «О правах лиц с инвалидностью».