В социальных сетях набирает обороты видео, на кадрах которого молодая женщина и спящий на камне грудной ребенок. Видео снято сегодня вблизи станции метро «Низами». Утверждается, что женщина находится под воздействием синтетического наркотика «паты» (амфетамина).

Как заявила haqqin.az руководитель Общественного объединения «Темиз дунья» Мехрибан Зейналова, мать с ребенком уже размещены в приюте. Однако женщина пока в невменяемом состоянии. В настоящее время проводится расследование.

Глава пресс-службы Госкомитета по делам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу, в свою очередь, заявил haqqin.az, что мать с ребенком взяты под контроль.

«Ребенку 3-4 месяца, он будет госпитализирован. Психологическое состояние женщины также находится под контролем», - сказал он.