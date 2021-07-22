В Барде мать и сожитель приковали 18-летнюю девушку к туалету "для перевоспитания"
В Барде произошел вопиющий случай физического насилия над 18-летней девушкой. Ее цепями приковали к туалету и подвергали побоям.
Предварительное расследование установило, что мать девушки Шалала Исмаилова и ее сожитель Руслан Рзаев приковали девушку цепями к трубе в туалете «с целью воспитания».
Как заявил haqqin.az глава пресс-службы Госкомитета по делам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу, данный инцидент взят под контроль.
Мать девушки Шалала Исмаилова и ее знакомый Руслан Рзаев задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.