Сотрудники Насиминского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Об этом сообщили haqq in.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, сотрудники полиции задержали девять человек, подозреваемых в продаже метамфетамина («паты») на территории района.

У задержанных - ранее судимого Зейнала Гараева, Ахлимана Мамедова, Вюсала Алиева, Бахар Байрамовой, Рашада Гасанова, Эльнура Гаджиева, Мустафы Сарыева, Мусы Алиева и Натига Рамазанова была обнаружена и изъята крупная партия героина и метамфетамина, а также электронные весы.

В своих показаниях они признались, что занимались незаконным оборотом наркотиков.

По факту проводится расследование.