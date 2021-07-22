Перестрелка в Кельбаджаре: погиб азербайджанский солдат срочно в номер, обновлено
23 июля около 16:00 часов подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе в Кельбаджарском районе, сообщает Минобороны.
В результате снайперского огня противника погиб военнослужащий азербайджанской армии прапорщик Ягублу Фарман Тельман оглу.
«В настоящее время подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, предпринимают ответные меры. Армянская сторона таким провокационным путем намеренно стремится обострить ситуацию на государственной границе двух стран. Вся ответственность за эту провокацию полностью ложится на Армению», - говорится в сообщении Минобороны.