Выступая с концепцией соседства, сеть маркетов OBA выдвигает в видеоролике на первый план ценности соседства, подчеркивая, что главное - это умение сострадать и делиться. Видеоролик с впечатляющими сценами, с энтузиазмом встреченный зрителями, показывает, насколько в наших национальных ценностях важен для нас хороший сосед. Идея предпочтения ближайшего соседа, а не дальнего родственника еще раз находит свое подтверждение в этом видеоролике. Соседи, которые в кадрах обрадовали одинокого старика, подарили всем моменты, наполненные эмоциями.

Сеть маркетов OBA, которая постоянно держит в центре внимания специальные дни, перед Курбан байрам выпустила интересный и эмоциональный социальный ролик.

Опубликованное видео вызвало большой интерес и в Турции. Даже около 30 известных новостных сайтов Турции, таких как Haberturk, Ihlas Haber Ajansı, Sabah, поделились видео под заголовком “Рекламный ролик из Азербайджана, который вызывает эмоции”. Многие известные турецкие блогеры также поделились этим видеороликом в своих аккаунтах в социальных сетях.

Сеть маркетов OBA заявила, что целью создания видеоролика является привлечение внимания к таким ценностям, как помощь, сострадание к пожилым людям, которые в наши дни все чаще забываются.