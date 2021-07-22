Ученый из Франции прогнозирует появление нового штамма COVID-19 зимой

Существует вероятность возникновения нового типа COVID-19 в эту зиму, заявил глава научного совета при президенте Франции профессор Жан-Франсуа Дельфрэси.

"Мы, вероятно, получим новый вариант в течение зимы", - приводят его слова французские СМИ.

Ученый при этом отказался прогнозировать последствия подобного развития событий и предполагать, будет ли новый вариант вируса опаснее предыдущих. В то же время он уточнил, что у COVID-19 "довольно ограниченный" потенциал для мутаций.

"В последующую пару лет серьезным вызовом будет то, как мы будем сосуществовать в рамках двух миров - стран, где прошла вакцинация, и стран, где ее не было", - также сказал Дельфрэси.