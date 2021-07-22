Началось строительство автодороги Тоганалы - Кельбаджар - Истису фото
Началось строительство автомобильной дороги Тоганалы - Кельбаджар - Истису. Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог.
Согласно сообщению, ведутся крупномасштабные строительные работы. Протяженность автодороги, соединяющей Гёйгёльский и Кельбаджарский районы, составляет 80,7 км. Строительные работы проводятся в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил».
Дорожный проект, реализуемый в координации с другими соответствующими государственными структурами в рамках рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра при Координационном штабе, является неотъемлемой частью единой транспортной концепции Карабаха.