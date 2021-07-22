МИД: Азербайджан оставляет за собой право предпринять все для защиты своей территориальной целостности

Попытки Армении обострить ситуацию в регионе путем обстрела азербайджанских позиций неприемлемы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с обстрелом армянской стороной позиций Вооруженных сил Азербайджана на армяно-азербайджанской государственной границе в Кельбаджарском районе, в результате которого погиб азербайджанский военный.

По данным Министерства обороны Азербайджана, 23 июля этого года вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы. Один из военнослужащих ВС Азербайджана погиб в результате снайперского огня с противоположной стороны.

Недавние провокации армянской стороны, попытки обострить ситуацию в регионе путем обстрела азербайджанских позиций недопустимы, и Армения несет всю ответственность за такое развитие ситуации, подчеркивается в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Азербайджан оставляет за собой право предпринять все необходимые шаги для защиты своей территориальной целостности в пределах своих международных границ, а также для обеспечения мира и безопасности в регионе, говорится в заявлении МИД Азербайджана.