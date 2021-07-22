За минувшие сутки в Азербайджане выявлен 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров страны, 153 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались три человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 339 645 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 331 782 человека благополучно прошли лечение, 5 002 пациента клиник скончались. Лечение 2 861 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Проведено 3 954 016 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10 448 - за минувшие сутки.