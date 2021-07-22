Большое количество брошенного армянами оружия и боеприпасов обнаружено в Физули.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского районного отдела внутренних дел, на освобожденных от оккупации территориях района в течение июля на оставленных армянами позициях были обнаружены семь автоматов, один пулемет, один ПТРК "Фагот", 35 гранат различного типа, 30 снарядов различного типа, 4 850 патронов разного калибра и другие боеприпасы.

В сообщении отмечается, что в мероприятиях по обнаружению и обезвреживанию боеприпасов участвовали и сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию.