Три азербайджанских генерала получили высокое назначение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении ряда военнослужащих Министерства обороны Азербайджана на высшие офицерские должности.

Согласно распоряжению:

- генерал-майор Энвер Закария оглу Эфендиев освобожден от должности начальника Управления по боевой подготовке Главного управления по боевой подготовке и военному образованию и назначен на должность заместителя министра обороны - командующего Сухопутными войсками;

- генерал-майор Азер Али оглу Алиев освобожден от должности заместителя начальника Военной академии по обучению и назначен на должность начальника Главного оперативного управления;

- генерал-майор Кенан Алигусейн оглу Сеидов освобожден от должности первого заместителя командующего Силами специального назначения - начальника штаба и назначен командиром 5-го Армейского корпуса.

Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.