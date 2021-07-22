Олимпиаду в Токио назвали светом в конце тоннеля пандемии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал Олимпийские игры светом в конце тоннеля пандемии. Об этом он заявил на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, которая проходит в пятницу на Национальном стадионе.

"Сегодня момент надежды. Да, Игры очень отличаются от того, что мы себе представляли, но мы рады собраться вместе, спортсмены из 205 национальных олимпийских комитетов и команда беженцев - все живут в Олимпийской деревне дружно. Это объединяющая сила спорта, послание солидарности и надежды для нашего дружного путешествия вместе...", - сказал Бах.

"Чувство единения - это свет в темном тоннеле пандемии. Пандемия разъединила нас, мы находились вдалеке от тех, кого мы любим. Это разделение и сделало этот тоннель таким темным, но сегодня, где бы вы ни были, мы делимся этим моментом. Олимпийский огонь заставит пламя солидарности сиять ярче", - заявил Бах.