ВОЗ назвала доминирующий штамм COVID-19 на ближайшее время

Штамм COVID-19 «дельта» будет доминирующим в мире в ближайшее время, говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ.

"...В ближайшие месяцы вариант «дельта» будет доминирующим в мире штаммом. Его уже идентифицировали почти во всех европейских странах», - говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

ECDC и ВОЗ считают, что данный вид коронавируса продолжит распространение и вытеснит другие варианты. При этом не исключено появление так называемого более конкурентоспособного штамма.