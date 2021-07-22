США намерены полностью вывести войска из Ирака

Высокопоставленные чиновники США и Ирака планируют выступить с призывом вывести боевые войска США из Ирака. Об этом сообщает The Wall Street Journal в пятницу, 23 июля.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что Ирак настаивает на том, чтобы Штаты продолжали сотрудничество в области разведки. "Нам нужна помощь с обучением. Нам нужны войска, которые помогут нам в воздухе", - сказал Хусейн.