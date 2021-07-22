США намерены полностью вывести войска из Ирака
Высокопоставленные чиновники США и Ирака планируют выступить с призывом вывести боевые войска США из Ирака. Об этом сообщает The Wall Street Journal в пятницу, 23 июля.
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что Ирак настаивает на том, чтобы Штаты продолжали сотрудничество в области разведки. "Нам нужна помощь с обучением. Нам нужны войска, которые помогут нам в воздухе", - сказал Хусейн.
По информации издания, США могут выполнить условия совместного заявления, главным образом, путем пересмотра роли некоторых американских сил в Ираке вместо сокращения своего присутствия.
США уже выводили свой контингент в 2011 году и боевой потенциал войск страны "значительно ухудшился". В 2014 году войска США вернулись, чтобы консультировать и обучать иракские силы после атаки "Исламского государства" на Мосул.
The WSJ предполагает, что вслед за боевыми частями США Ирак могут покинуть и военные НАТО.