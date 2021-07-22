Пчеловодческие хозяйства перенесли на пастбища освобожденного Лачина

Завершился перенос пчеловодческих хозяйств на пастбища освобожденного от оккупации Лачинского района. Как сообщили в Рабочей группе по экономическим вопросам, которая действует при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, на освобожденные территории в рамках пилотного проекта переселены в целом 4 068 пчелиных семей, в том числе на лачинские пастбища - 531 пчелиная семья 15 пчеловодческих хозяйств.

Согласно сообщению, до начала реализации проекта совместно с соответствующими местными исполнительными органами была проведена необходимая подготовительная работа, выбранные территории и участки вновь проинспектировали, Агентство Азербайджана по разминированию предоставило предпринимателям в Гёйгёльском региональном центре соответствующие консультации. Перенос пчеловодческих хозяйств был осуществлен с участием сотрудников МВД.

В освобожденном Лачинском районе есть большой потенциал для развития пчеловодства. Оценка растительных ресурсов региона с точки зрения развития пчеловодства продолжается.

Координационный штаб, созданный распоряжением президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации Президента Самир Нуриев.