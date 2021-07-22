На Филиппинах миллионам детей запретили выходить из дома
Власти Филиппин пошли на крайне жесткие меры и запретили миллионам детей выходить из дома, чтобы не допустить очередной глобальной вспышки ковида.
Интерфакс сообщает, что штамм «дельта» начал активно распространяться по Филиппинам и, по словам властей, требует быстрых и радикальных действий.
Новые ограничительные меры коснутся Столичного региона страны, а также четырех других провинций. Ужесточаются, в том числе, ограничения по количеству людей, принимающих пищу в помещениях, посещающих салоны красоты и религиозные собрания.