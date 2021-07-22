Си Цзиньпин впервые за 30 лет приехал в Тибет
Председатель КНР Си Цзиньпин 21-22 июля посетил с необъявленным визитом Тибет. Китайские СМИ сообщили об этом после окончания визита.
Британская The Guardian пишет, что первые лица Китая не посещали автономную провинцию более 30 лет. Последним был визит тогдашнего лидера Цзян Цзэминя в 1990 году.
Си Цзиньпин бывал в Тибете в 1998 и 2011 годах, будучи партийным руководителем провинции Фуцзянь и заместителем председателя КНР.
Сначала глава КНР прилетел в город Линьчжи (Ньингчи). Затем он доехал до столицы провинции Лхасы по недавно построенной скоростной железной дороге, связавшей Тибет с провинцией Сычуань. В Лхасе он посетил, как сообщает Синьхуа, "религиозно-культурные объекты, находящиеся под охраной государства" - историческую резиденцию Далай-ламы - дворец Потала и буддийский монастырь.
СМИ отмечают, что визит Си Цзиньпина может быть приурочен к 70-летию соглашения, что установило контроль Китая над Тибетом.