Си Цзиньпин впервые за 30 лет приехал в Тибет

Британская The Guardian пишет, что первые лица Китая не посещали автономную провинцию более 30 лет. Последним был визит тогдашнего лидера Цзян Цзэминя в 1990 году.

Председатель КНР Си Цзиньпин 21-22 июля посетил с необъявленным визитом Тибет. Китайские СМИ сообщили об этом после окончания визита.

Си Цзиньпин бывал в Тибете в 1998 и 2011 годах, будучи партийным руководителем провинции Фуцзянь и заместителем председателя КНР.

Сначала глава КНР прилетел в город Линьчжи (Ньингчи). Затем он доехал до столицы провинции Лхасы по недавно построенной скоростной железной дороге, связавшей Тибет с провинцией Сычуань. В Лхасе он посетил, как сообщает Синьхуа, "религиозно-культурные объекты, находящиеся под охраной государства" - историческую резиденцию Далай-ламы - дворец Потала и буддийский монастырь.

СМИ отмечают, что визит Си Цзиньпина может быть приурочен к 70-летию соглашения, что установило контроль Китая над Тибетом.