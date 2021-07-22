ВОЗ: пандемия далека от завершения, «дельта» наступает

Пандемия коронавируса далека от окончания, во многих странах Европы наблюдается значительный рост числа заражений, говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ, пишет РИА Новости.

"Мы далеки от того, чтобы выйти из леса с точки зрения завершения пандемии, и, к сожалению, во многих странах нашего региона мы наблюдаем значительный рост числа случаев, связанных с распространением в высокой степени передаваемого варианта "дельта", - приводятся в релизе слова регионального директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

"Нам нужно сохранять бдительность и продолжать руководствоваться здравым смыслом, чтобы предотвратить распространение вируса. Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только представится возможность, а также сохранять физическую дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить маски, где это нужно..." - сказала директор ECDC Андреа Аммон, чьи слова также приводятся в сообщении.

ECDC и ВОЗ настоятельно рекомендуют быстрое развертывание вакцинации. "Данные ясно показывают, что получение полной вакцинации значительно снижает риск тяжелого течения заболевания и смерти", - отметил Клюге.