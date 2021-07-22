Убившего сотрудницу детского сада полицейского арестовали

В связи с обнаружением 22 июля приблизительно в 13:00 тела жительницы Сабирабадского района Мубарак Агаевой, 1967 года рождения, прокуратурой указанного района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД.

Согласно сообщению, в ходе следственно-розыскных мероприятий выяснилось, что Алиага Султанов, сотрудник регионального охранного отделения полиции Сабирабадского района, 1995 года рождения, 21 июля 2021 года приблизительно в 21:00 убил сотрудницу детского сада №6 Мубарак Агаеву, нанеся ей удары колюще-режущими и тупыми предметами на почве личных отношений.

Алиага Султанов обвинен по статье 120.1 Уголовного кодекса, решением суда в отношении него применена мера пресечения в виде ареста. Ведется расследование.