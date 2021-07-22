Yelo Bank теперь и в Мардакяне

21:05

Yelo Bank продолжает увеличивать сеть филиалов и расширяет географию своих услуг. Новый филиал «Мардакян» отремонтирован и введен в эксплуатацию по новой концепции и соответствует всем современным стандартам.

Расположенный у въезда в поселок Мардакян, по адресу: ул. Нусрета Мамедова, 1 филиал является первым представительством банка в этом регионе и отличается своей удобностью, современным дизайном интерьера и функциональностью. Отличительной чертой филиала является яркий привлекательный дизайн, выполненный по новой концепции и соответствующий слогану «Яркий банкинг».

В филиале учтены даже самые мелкие детали для быстрого и эффективного решения клиентских запросов. Простые, но в тоже время отремонтированные с особым вкусом приемные, зоны ожидания, новая система работы - все это новый филиал «Мардакян».

Концептуальные изменения коснулись не только внешнего вида филиалов. Полностью реорганизована и система работы с клиентами, в которой предпочтение отдается быстрому и индивидуальному обслуживанию.

Выступивший на открытии председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов отметил, что открытие нового филиала является очередным шагом в реализации бизнес задач и новой стратегии банка. «Основная цель открытия нового филиала – увеличить диапазон предоставляемых услуг Yelo Bank. Наравне с этим, мы расширяем спектр цифровых сервисов. Наша задача – обеспечить уровень и комфорт оказания услуг, соответствующие самым современным требованиям и лучшим мировым практикам. Мы продолжим развиваться в этом направлении и будем улучшать наши услуги чтобы сделать их максимально доступными для клиентов».

Находящаяся в Баку с деловым визитом председатель Наблюдательного совета Yelo Bank Марина Кулишова также приняла участие в церемонии открытия. Госпожа Кулишова ознакомилась с проделанной работой, получила подробную информацию об организации бизнес-процессов филиала и пожелала удачи команде.