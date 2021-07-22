В США предсказали судьбу Афганистана, если к власти придут талибы

Афганистан станет государством-изгоем и не получит международной поддержки, если движение «Талибан» захватит власть в стране, заявил в интервью телеканалу MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, Вашингтон озабочен последними действиями талибов, которые указывают на то, что группировка может попытаться силой захватить власть в Афганистане.

«Если это произойдет, Афганистан станет государством-изгоем. Он не получит помощи, которую ищет и в которой, по словам «Талибана», нуждается», — сказал госсекретарь, добавив, что у конфликта в Афганистане не может быть военного решения, и США «работают над тем, чтобы положить ему конец», передает «Коммерсантъ».

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода войск НАТО. Представитель «Талибана» Забиулла Муджахед сообщил, что около 90% границ страны находятся под контролем движения. Однако в Минобороны Афганистана это заявление назвали «безосновательной пропагандой».