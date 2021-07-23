ООН призвала Китай сотрудничать в вопросе происхождения коронавируса

Организация Объединенных Наций (ООН) призвала все государства-члены, в том числе Китай, к сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в рамках расследования происхождения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

22 июля замглавы Государственного комитета здравоохранения Китая Цзэн Исинь назвал формулировки, которые используются в предложенном ВОЗ плане второй фазы расследования происхождения коронавируса, неуважительными по отношению к науке. По его словам, Пекин не будет ему следовать.

«ВОЗ руководит этим процессом, и они отвечают за то, как проводится это расследование. Мы просим все страны-члены (ООН), в том числе Китай, полностью сотрудничать с ВОЗ», — сказал Хак, отвечая на вопрос, есть ли у генсека ООН Антониу Гутерриша какой-либо комментарий по поводу отказа Китая сотрудничать с расследованием ВОЗ.

Ранее гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу расследования появления коронавируса и ожидает прозрачности от китайских властей. Он заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.