Арестован племянник Вагифа Ахундова

Начальник Сабаильского районного управления Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу полковник Вусал Бабаев задержан по подозрению в получении взятки.

Как сообщает Qafqazinfo, Бабаев был задержан в результате операции, проведенной сотрудниками Военной прокуратуры.

Издание напоминает, что В.Бабаев был назначен на эту должность в 2018 году, а также отмечает тот факт, что он является племянником бывшего начальника Особой службы государственной охраны генерал-полковника Вагифа Ахундова.

В Генпрокуратуре на запрос издания заявили, что Вусал Бабаев привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ведущемуся в Военной прокуратуре республики, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. О ходе расследования общественность будет подробно проинформирована.