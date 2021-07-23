Сын премьера Израиля снял для отдыха самый дешевый отель

Сын премьер-министра Израиля Нафтали Беннета 16-летний Йони на этой неделе ездил с друзьями отдыхать в курортный Эйлат. Владелец хостела Шмулик Шалем немало удивился, обнаружив, что среди гостей его отеля есть и сын премьер-министра Нафтали Беннета. Об этом сообщают журналисты израильского 12 канала.

Согласно сообщению, сын Беннета и трое его друзей сняли номер по цене 800 шекелей за ночь. «Он мог бы на деньги отца снять целый этаж в какой-нибудь роскошной гостинице», – отметил Шалем.

Он сообщил, что узнал о том, что сын премьер-министра снял номер в его хостеле только на второй день пребывания там Йони Беннета. При этом к владельцу гостиницы не обращались представители ШАБАК по поводу особых условий обеспечения безопасности сына премьер-министра.

«По утрам он молился, а днем и вечером гулял по Эйлату», – сообщил Шалем.