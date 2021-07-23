Шахин Мустафаев и Дмитрий Вольвач обсуждают углубление сотрудничества между Баку и Москвой
Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев 23 июля встретился с делегацией во главе с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Дмитрием Вольвачем.
Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, в ходе встречи было выражено удовлетворение работой по углублению сотрудничества между Азербайджаном и Россией в экономической, торговой, инвестиционной, транспортно-логистической, транзитной и других областях.
Была отмечена роль бизнесменов в развитии двусторонних экономических связей, важность поощрения дальнейших деловых контактов, подчеркнута значимость начала работы деловой миссии России в Азербайджане.
В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения экспорта азербайджанской сельхозпродукции в Россию.
Стороны обменялись мнениями по созданию логистического коридора между двумя странами для бесперебойных взаимных поставок грузов по железной дороге.
Международный транспортный коридор Север-Юг был оценен в качестве приоритета с точки зрения развития торговых отношений между двумя странами.