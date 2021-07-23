Премьер Грузии встретился с журналистами и сказал, что о них думает

Sputnik Грузия пишет, что в пятницу между главой грузинского правительства и журналистами оппозиционных каналов произошел конфликт. Начался он после того, как Гарибашвили вышел к представителям прессы по окончании презентации 10-летнего плана Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, чтобы сделать комментарии.

Издание отмечает, что журналисты начали задавать ему вопросы не по теме, а по событиям 5 июля.

"Вы должны положить конец этой лжи и насилию. В этом случае я говорю с теми людьми, кто вами управляет. К сожалению, телевидение превратилось в подразделения партийных организаций. Вся та фальшь, которую мы видели последние дни, организована только ради узкопартийных интересов", – сказал Гарибашвили журналистам, отметив, что все причастные к беспорядкам 5 июля лица уже наказаны.

"Все насильники наказаны, все насильники пойманы... Сейчас если на улице происходит насилие, государство пресекает его и наказывает насильников. Это главное", – отметил Гарибашвили.

