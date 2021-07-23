Таджикистан готовится принять тысячи афганских беженцев

Таджикистан в пятницу объявил, что готовится принять до 100 тысяч беженцев из Афганистана. Как сообщает Русская служба BBC, об этом сказал журналистам заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Имомали Иброхимзода.

По его словам, в приграничных районах уже строятся два больших склада для снабжения беженцев.

Этнические таджики - вторая по численности национальная группа в Афганистане после пуштунов. Они составляют не меньше четверти из 39 миллионов населения страны, то есть в Афганистане, в основном в его северо-восточной части, живут примерно столько же таджиков, сколько и в соседней Республике Таджикистан.