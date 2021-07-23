Франция может призвать Израиль к ответу за Pegasus

Франция планирует потребовать объяснений от Израиля, после того как выяснилось, что программное обеспечение Pegasus, разработанное специалистами израильской компании NSO, использовалось для слежки за президентом страны Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил сайт The Jerusalem Post со ссылкой на источники, причастные к расследованию, которое инициировало французское правительство.

Согласно сообщению, «поступают сигналы» о том, что Париж намерен потребовать от Израиля объяснений на тему того, как министерство обороны могло разрешить экспорт программного обеспечения тем странам и тем субъектам, которые использовали его против интересов Франции.

Израильский сайт «Детали» пишет, что ожидается, что Франция задаст Израилю ряд неприятных вопросов. В частности, намерено ли правительство Израиля начать расследование активности NSO, на каком уровне будет проходить это расследование, и кто будет контролировать экспорт программного обеспечения в будущем.

На днях разгорелся скандал вокруг израильского разработчика NSO (компания продает программное обеспечение Pegasus, дающее полный доступ к смартфонам). Аналитики из Amnesty International и Forbidden Stories опубликовали расследование: израильское ПО использовалось для слежки за журналистами и правозащитниками, политическими деятелями. Среди лиц, чьи смартфоны могли отслеживаться с помощью ПО Pegasus, СМИ называют президента Франции Эмманюэля Макрона, короля Марокко Мухаммеда VI, а также бывшего премьер-министр Ливана Саада Харири и президентов Ирака и ЮАР. В самой компании NSO категорически отрицают эти утверждения.