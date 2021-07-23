Хаменеи попросил не винить протестующих из-за нехватки воды
Протестующих из-за нехватки воды на юго-западе Ирана местных жителей нельзя винить, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщило Reuters.
Хаменеи призвал чиновников разобраться с этой проблемой, пишут иранские государственные СМИ.
«Народ выразил свое недовольство… Мы не можем винить людей, и их проблемы должны быть решены», — заявил Хаменеи, комментируя протесты, которые длятся уже неделю.
«Слава Богу, все различные ведомства, правительственные и неправительственные, работают над проблемой и должны продолжать со всей серьезностью», — добавил верховный лидер ИРИ.
Протесты в богатой нефтью иранской провинции Хузестан, где проживает арабоязычное население, продолжаются уже несколько дней. Проблемы с водой вынудили демонстрантов выйти на улицы Ирана. Кроме того, в стране уже несколько дней отключают электроэнергию.
Засуха в Иране связана с тем, что в этом году количество осадков сократилось почти на 50% процентов, в результате чего запасы воды на плотинах сократились.