Хаменеи попросил не винить протестующих из-за нехватки воды

Хаменеи призвал чиновников разобраться с этой проблемой, пишут иранские государственные СМИ.

«Народ выразил свое недовольство… Мы не можем винить людей, и их проблемы должны быть решены», — заявил Хаменеи, комментируя протесты, которые длятся уже неделю.

«Слава Богу, все различные ведомства, правительственные и неправительственные, работают над проблемой и должны продолжать со всей серьезностью», — добавил верховный лидер ИРИ.

Протесты в богатой нефтью иранской провинции Хузестан, где проживает арабоязычное население, продолжаются уже несколько дней. Проблемы с водой вынудили демонстрантов выйти на улицы Ирана. Кроме того, в стране уже несколько дней отключают электроэнергию.

Засуха в Иране связана с тем, что в этом году количество осадков сократилось почти на 50% процентов, в результате чего запасы воды на плотинах сократились.