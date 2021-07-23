Отдел информации 23 июля 2021, 23:44

Минобороны Азербайджана было вынуждено выступить с новым экстренным заявлением, подтверждая интенсивный характер перестрелки на госгранице в районе Восточного Зангезура. А если точнее – на границе освобожденного во время войны Кельбаджара. А побудило на своевременный ответ наше военное ведомство скудоумное по своей сути и столь же бестолковое по форме заявление Минобороны Армении и армянского омбудсмена Армана Татояна. Сегодняшняя перестрелка – продолжение дестабилизации на линии фронта, передвинувшейся из глубокого азербайджанского тыла к госгранице. И о причинах инспирированного армянскими подразделениями подрыва ситуации говорят открыто в Москве, Париже и Вашингтоне. Да и в Баку. Это отказ армянского правительства от проведения делимитации границы. То есть Армения отказывается от исполнения взятого на себя согласно Акту о капитуляции обязательства о делимитации границы и деблокировке путей сообщения. Азербайджан вышел к своим границам, определенным в период СССР. Армения же, все еще пребывая в тумане несбыточных грез, считает эти территории своей неотъемлемой частью. И на протяжении последних месяцев армянские подразделения пытаются выбить азербайджанские войска с позиций, которые в момент вступления Азербайджана в ООН на всех политических картах были указаны в качестве азербайджанских территорий.

Накануне 23 июля Армения прибегла к новой провокации. Подлым выстрелом из снайперской винтовки на линии соприкосновения в районе границы Кельбаджар-Зотк погиб азербайджанский солдат. Что привело в движение боеспособный потенциал азербайджанской армии. Пришлось напомнить мальчикам для битья, то есть армянским солдатам о днях минувшей войны. И по оперативной информации Минобороны Азербайджана, армянские подразделения понесли значимые потери – несколькими ранеными и убитыми. О раненых Ереван объявил, но как и в первые дни войны утаил от своей общественности информацию об убитых. Видимо, и в этот раз тела скрыли в холодильниках Гегаркуника. Позднее страна узнает о своих погибших невинных солдатах. И полетят новые камни в Пашиняна. Даже не сомневайтесь! Дестабилизация на условном фронте привела в действие и парализованную машину дезинформации покойного Арцруна Ованнисяна. Старая избитая, как собака на сене, тактика дестабилизации помноженной на дезинформацию. Равняется Арцрун Ованнисян. Кажется, на наших глазах происходит воскресение нашего комичного «друга» из забытых страниц минувшей войны. Армянская пропаганда в духе галлюцинаций Пашиняна и его окружения сообщило о какой-то перестрелке между азербайджанскими солдатами. Это до чего же надо додуматься! Не заявление Минобороны, а какой-то гротескный нарратив. Причем сообщение начинается со слова – «видимо». Видимо, азербайджанские солдаты вступили в конфликт…