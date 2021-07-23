В Турции рост новых случаев COVID: министр призвал к строгим мерам
Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в пятницу 11 094, это максимум с 19 мая, глава Минздрава Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии.
"Мы должны вернуться от гибкости к строгим мерам", - написал Коджа в Twitter, призвав немедленно вакцинироваться тех, кто это еще не сделал.
Bugünkü vaka sayısı: 11.094— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 23, 2021
Esneklikten sıkı tedbire dönmeli ve ilk doz aşımızı hemen yaptırmalıyız.
В Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун - с 29 апреля по 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действовал ежедневный комендантский час с 21:00 по 5:00 и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, рестораны и кафе работали только на вынос и доставку. С 1 июля комендантский час в Турции был полностью отменен в связи с улучшением эпидситуации в стране.