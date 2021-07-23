В Турции рост новых случаев COVID: министр призвал к строгим мерам

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в пятницу 11 094, это максимум с 19 мая, глава Минздрава Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии.

"Мы должны вернуться от гибкости к строгим мерам", - написал Коджа в Twitter, призвав немедленно вакцинироваться тех, кто это еще не сделал.