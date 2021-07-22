Жители Китая смогут оплачивать электричество цифровыми деньгами

Жители Китая смогут заплатить за электричество без наличных и привязки банковской карты. Как передает издание Economic Information Daily, в мобильном приложении для виртуальной валюты от Народного банка Китая появилась опция оплаты счетов цифровым юанем.

Согласно сообщению, платить за электричество цифровой валютой в тестовом режиме сейчас могут только жители девяти городов, среди которых Шанхай, Далянь, Чэнду и Циндао. Кроме того, технология будет испытываться на Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, пишет Лента.ру.

Предполагается, что новый способ оплаты счетов за электроэнергию не только увеличит оборот национальной криптовалюты, но и ускорит использование цифровых методов оплаты в целом.