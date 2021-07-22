Европейцы бросились скупать электромобили

Доля продаж электромобилей в Европе увеличилась вдвое во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого, говорится в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), на который ссылается Лента.ру.

Согласно сообщению, с марта по июнь аккумуляторные электрокары (BEV) составили 7,5 процента от всех новых автомобилей, проданных в Европе. Во втором квартале прошлого года этот показатель был 3,5 процента. Доля продаж всех видов электромобилей, включая аккумуляторные, гибридные и гибридные с подзарядкой от электросети, к концу июня достигла 35,2 процента.

Реализация BEV за квартал взлетела на 231,6 процента, было продано более 210 тысяч таких электромобилей. Особенно высокий спрос был зафиксирован в Испании (плюс 372 процента) и в Германии (357 процентов). Европейцы начали резко скупать и гибриды. Их продажи подскочили на 255,8 процента (до 235,7 тысячи).

В ACEA также отметили, что спрос на дизельные и бензиновые автомобили в Европе падает.