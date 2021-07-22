Обнаружена новая мутация коронавируса

Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) нашли новый штамм коронавируса у британцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Mirror.

"На сегодняшний день по стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу", — сказали специалисты.

Сейчас врачи из PHE проводят лабораторные анализы этого варианта SARS-CoV-2, чтобы лучше понять влияние мутации на поведение вируса. Медики пока точно не знают, снижает ли штамм B.1.621. эффективность вакцин.