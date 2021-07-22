Глава партии Саакашвили поборется за пост мэра Тбилиси

Оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили, выдвинула своего председателя, депутата Нику Мелию в кандидаты на должность мэра Тбилиси.

"Настало время, чтобы мэр Тбилиси гордо ходил по улицам Тбилиси и мог громко говорить о том, что служит Тбилиси, который стоит выше политики. Для меня Тбилиси намного выше политики", - сказал Мелия, объясняя свое решение бороться за кресло градоначальника грузинской столицы, передает ТАСС.

Во вторник правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" во второй раз представила кандидатуру действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе на должность главы грузинской столицы. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся в октябре.