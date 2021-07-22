Компанию, которая продавала «убивающую коронавирус одежду», оштрафовали

Австралийский производитель спортивной одежды Lorna Jane оштрафован на 3,5 млн долларов США из-за рекламной кампании, в которой утверждалось, что леггинсы и топы его линейки LJ Shield уничтожают коронавирус, предотвращая его распространение. Об этом пишет Русская служба BBC.

Согласно сообщению, в своих роликах компания утверждала, что применяет в своей одежде «революционные технологии», которые предотвращают «передачу любых патогенов».

Дело было возбуждено по иску Австралийской комиссии по конкуренции и потребительскому рынку в июле прошлого года. Рекламная кампания проходила на пике пандемии. Вынесший решение судья назвал рекламу фирмы потенциально опасной эксплуатацией страхов публики.

В Lorna Jane заявили, что принимают решение суда. Глава компании Билл Кларксон сказал, что производителя обманул поставщик.