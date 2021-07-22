Страховой агент крал персональные данные умирающих от COVID ради льгот

Мошенника выявили в больнице Scripps Health в Сан-Диего. Мэтью Ломбардо работал страховым агентом в больнице, заключая договоры на медицинское страхование пожилых клиентов, которые с высокой вероятностью не выживали из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ломбардо сотрудничал с Конрадом Пиекосом, которого подозревают также в торговле наркотиками. Ломбардо, получавший доступ к медицинской информации умирающих пациентов, передавал ее Пиекосу, который с сообщниками крал их данные для получения различных льгот.

Преступную схему раскрыли после того, как Пиекос был задержан. В ходе расследования он дал показания на своих сообщников, в том числе на Мэтью Ломбардо. На телефонах сообщников были обнаружены переписка с Ломбардо, в которой обсуждались детали мошеннических действий.

Отмечается, что за время пандемии число краж личной информации в преступных целях в США выросло на 3000%.