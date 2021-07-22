Турция отвергла заявление Совбеза ООН

МИД Турции осудил основанные на «беспочвенных утверждениях» заявления Совбеза ООН, а также ряда стран относительно открытия для посещения «города-призрака» Мараш на Северном Кипре. Об этом сообщает Anadolu.

«Мы отвергаем заявление председателя Совета Безопасности ООН по второму этапу инициативы Мараш, объявленное президентом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром 20 июля 2021 года, а также заявления ряда стран, которые основаны на беспочвенных утверждениях и не соответствуют реалиям, сложившимся на острове», - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

«Данные заявления основаны на черной пропаганде греческой и греко-кипрской стороны и безосновательных утверждениях, в частности о том, что Мараш якобы не является территорией ТРСК, и что власти ТРСК конфискуют собственность в Мараше, а также отправят туда поселенцев в нарушение прав собственности», - добавили в турецком МИД.

В МИД Турции заверили, что все решения, принимаемые властями ТРСК, «уважают права собственности и полностью соответствуют международному праву».

«Город-призрак" Мараш на протяжении 46 лет считался закрытой военной зоной острова. Доступ в населенный пункт был ограничен с 1974 года, когда Турция провела на Кипре операцию по поддержанию мира. Прибрежная полоса Мараша была открыта для посещений с 8 октября 2020 года.