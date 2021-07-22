Опытный специалист подчеркнул, что, несмотря на пандемию, государство создало для олимпийских сборных условия для подготовки к Играм, перенесенным на год.

«Сегодня большой спортивный праздник – в Токио начались Олимпийские игры, - говорит Фирдовси Умудов в эфире телеканала Xəzər TV. - Азербайджан – страна-победительница – также участвует в Олимпиаде. Победа, одержанная осенью нашей победоносной армией под руководством Верховного главнокомандующего, - это большая мотивация для наших спортсменов. Пусть наши шехиды покоятся с миром. Дай Бог терпения их родителям, а нашим ветеранам – здоровья! Спортсмены победившей страны должны постараться оправдать возложенные на них надежды. В память о наших шехидах…

Я был на Олимпийских играх 2008, 2012 и 2016-го годов. Олимпиада сильно отличается от чемпионатов мира и Европы. Там случается немало сюрпризов. Бывает, что опытные спортсмены неожиданно проигрывают. Нужно быть хорошо готовым не только технико-тактически и физически, но и с точки зрения психологии.

Олимпиаду перенесли на год, но до последнего момента ее проведение было под вопросом. Это сильно давило на спортсменов. Пандемия сыграла свою негативную роль не только для наших представителей, но и для атлетов всего мира. Однако надо сказать, что в Азербайджане благодаря заботе и вниманию, оказываемыми спорту президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, членам олимпийской сборной, несмотря на пандемийные ограничения, были созданы все условия для тренировок. Поэтому считаю, что наша команда к Олимпиаде готова».