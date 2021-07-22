Фирдовси Умудов о перспективах Азербайджана на Олимпиаде: «Спортсмены победившей страны должны оправдать надежды» ВИДЕО
Заместитель начальника Спортивного центра «Серхедчи», глава спортивного отдела, известный тренер по вольной борьбе Фирдовси Умудов поделился ожиданиями от выступления азербайджанских спортсменов на стартовавшей в пятницу Олимпиаде в Токио.
Опытный специалист подчеркнул, что, несмотря на пандемию, государство создало для олимпийских сборных условия для подготовки к Играм, перенесенным на год.
«Сегодня большой спортивный праздник – в Токио начались Олимпийские игры, - говорит Фирдовси Умудов в эфире телеканала Xəzər TV. - Азербайджан – страна-победительница – также участвует в Олимпиаде. Победа, одержанная осенью нашей победоносной армией под руководством Верховного главнокомандующего, - это большая мотивация для наших спортсменов. Пусть наши шехиды покоятся с миром. Дай Бог терпения их родителям, а нашим ветеранам – здоровья! Спортсмены победившей страны должны постараться оправдать возложенные на них надежды. В память о наших шехидах…
Я был на Олимпийских играх 2008, 2012 и 2016-го годов. Олимпиада сильно отличается от чемпионатов мира и Европы. Там случается немало сюрпризов. Бывает, что опытные спортсмены неожиданно проигрывают. Нужно быть хорошо готовым не только технико-тактически и физически, но и с точки зрения психологии.
Олимпиаду перенесли на год, но до последнего момента ее проведение было под вопросом. Это сильно давило на спортсменов. Пандемия сыграла свою негативную роль не только для наших представителей, но и для атлетов всего мира. Однако надо сказать, что в Азербайджане благодаря заботе и вниманию, оказываемыми спорту президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, членам олимпийской сборной, несмотря на пандемийные ограничения, были созданы все условия для тренировок. Поэтому считаю, что наша команда к Олимпиаде готова».
Ф.Умудов отметил роль тренеров, которые должны в том числе и хорошо настроить наших спортсменов. По его мнению, помимо борцов, медали для Азербайджана могут принести каратисты, дзюдоисты, боксеры и таэквондисты.
«В спорте очень сложно что-то прогнозировать. За 44 дня мы одержали победу в Отечественной войне, и именно 44 спортсмена будут представлять нас в Токио. 30 лет мы ждали этой победы, и сегодня у нас есть возможность после Токио отметить наши олимпийские успехи в Карабахе.
Борьба – это традиционный для Азербайджана вид спорта. На всех Олимпиадах азербайджанские борцы завоевывали медали. Но, кроме борцов, есть и другие спортсмены. Например, новый олимпийский вид – каратэ. Я думаю, что будут приятные сюрпризы от наших спортсменов.
У нас опытные тренеры, на которых падает большая ответственность. Надо не только подготовить спортсмена, но и мотивировать его, настроить должным образом.
Помимо борьбы, ждем медали в таэквондо, боксе, дзюдо, каратэ. При этом есть виды спорта, которые мы стали развивать не так давно. К примеру, велоспорт. Там одно участие уже является большим успехом, ведь это мечта каждого спортсмена.
У нас есть очень опытные спортсмены, неоднократные чемпионы мира. Гаджи Алиев, Шариф Шарифов, Рафаэль Агаев и другие. Они сами могут психологически подготовить себя к выступлению. Но, повторюсь, очень большая ответственность падает на тренеров. Они должны дать спортсменам правильную мотивацию.
Верю, что наши спортсмены справятся. Желаю им удачи! Сегодня мы должны объединиться вокруг нашей олимпийской сборной, как во время Отечественной войны объединились вокруг нашего Верховного главнокомандующего. На этот раз нас ждут баталии на спортивных аренах!»