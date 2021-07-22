В Индии нашли мужчину, который спит 300 дней в году

Более 20 лет назад у мужчины по имени Пуркхарам диагностировали редкое неврологическое расстройство — один из видов гиперсомнии. Издание отмечает, что болезнь серьезно изменила его жизнь — 42-летний ужчина почти не может управлять своим магазином, быстро устает, повседневные занятия, такие как купание и кормление, порой выполняются членами его семьи.

«Сначала он спал от пяти до семи дней подряд. Нас это беспокоило, и мы обратились за медицинской помощью. Оказалось, что это неизлечимо. Постепенно его состояние ухудшалось, и периоды сна увеличились до 20-25 дней в месяц», — рассказали родственники Пуркхарама.

Мужчина принимает медицинские препараты, чтобы облегчить свое состояние, однако лекарства, способного победить болезнь, нет.