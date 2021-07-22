Запад призвал талибов прекратить наступление в Афганистане
Военное решение афганского конфликта по-прежнему невозможно, движение «Талибан» должно прекратить наступление, говорится совместном заявлении спецпосланников НАТО, ЕС, США, Франции, ФРГ, Италии, Норвегии и Великобритании.
«Призываем все стороны конфликта снизить уровень насилия и защитить мирных жителей... призываем талибов прекратить наступление и всерьёз участвовать в процессе мирного урегулирования», - отмечают авторы документа, передает Интерфакс.
«Мы вновь заявляем, что военного решения конфликта в Афганистане нет», - подчеркивается в заявлении.
В тексте отмечается, что западные страны «призывают соседей Афганистана интенсифицировать поддержку афганского народа, внести вклад в долговременное мирное урегулирование и в экономическое развитие Афганистана, так как это в интересах всех сторон».