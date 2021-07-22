Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян считает, что оппозиционный блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна достиг «значительного успеха на прошедших внеочередных выборах, так как за нашу политическую силу отдала свои голоса значительная часть нашей республики». Об этом Оганян сказал в беседе с армянскими журналистами.

Оганян считает долгом оппозиции «продолжать начатую борьбу, неустанно работать, мы обязаны добиться смены власти, при этом показать нашу непоколебимость, мужество и готовность пожертвовать собой и своими амбициями ради спасения Родины».

«Действующая власть должна кануть в лету», — все еще надеется экс-министр.

Напомним, ранее армянские СМИ сообщали, что лидер блока «Армения» Роберт Кочарян отказался от депутатского мандата, заявив, что в свое время был депутатом, но по характеру больше считает себя человеком исполнительной власти. И теперь Оганян возглавит фракцию оппозиционного блока в парламенте.