На Олимпиаде в Токио начались соревнования по дзюдо.

Кярямат Гусейнов (60 кг) в 1/8 финала встретился с грузином Лухуми Чхвимиани.

В первый день турнира на арене «Ниппон Будокан» медали разыгрываются в весовых категориях 60 кг у мужчин и 48 кг у женщин.

Кярамят Гусейнов (60 кг) в поединке 1/16 финала встречался с британцем Эшли Маккензи. Схватка завершилась победой азербайджанского дзюдоиста.

Следующим соперником Гусейнова будет грузин Лухуми Чхвимиани.

Айша Гурбанлы (48 кг) на старте встречалась с Катариной Коштой из Португалии и, к сожалению, проиграла.