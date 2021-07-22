Олимпиада: азербайджанский дзюдоист победил британца, но проиграл грузину обновлено 07:49
Кярямат Гусейнов (60 кг) в 1/8 финала встретился с грузином Лухуми Чхвимиани.
Поединок завершился досрочной победой грузина.
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На Олимпиаде в Токио начались соревнования по дзюдо.
В первый день турнира на арене «Ниппон Будокан» медали разыгрываются в весовых категориях 60 кг у мужчин и 48 кг у женщин.
Кярамят Гусейнов (60 кг) в поединке 1/16 финала встречался с британцем Эшли Маккензи. Схватка завершилась победой азербайджанского дзюдоиста.
Следующим соперником Гусейнова будет грузин Лухуми Чхвимиани.
Айша Гурбанлы (48 кг) на старте встречалась с Катариной Коштой из Португалии и, к сожалению, проиграла.