Азербайджанский стрелок выступил на Олимпиаде в Токио обновлено 09:24
На Олимпийских играх в Токио завершилась квалификация в соревнованиях мужчин в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
Азербайджанский спортсмен Руслан Лунев набрал 574 очка и занял 20-е место среди 36 спортсменов. В финал вышли восемь лучших стрелков.
* * *
В Токио продолжаются летние Олимпийские игры-2020, в которых также участвует сборная Азербайджана.
К борьбе за медали подключился еще один азербайджанский спортсмен: Руслан Лунев участвует в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
Отметим, что Лунев дебютировал на Олимпиаде в Рио 2016 года и занял 15-е место.