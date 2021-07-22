На Олимпийских играх в Токио завершилась квалификация в соревнованиях мужчин в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Азербайджанский спортсмен Руслан Лунев набрал 574 очка и занял 20-е место среди 36 спортсменов. В финал вышли восемь лучших стрелков.

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В Токио продолжаются летние Олимпийские игры-2020, в которых также участвует сборная Азербайджана.

К борьбе за медали подключился еще один азербайджанский спортсмен: Руслан Лунев участвует в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Отметим, что Лунев дебютировал на Олимпиаде в Рио 2016 года и занял 15-е место.