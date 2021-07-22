Лаборатория симуляции кибератак объявляет о программе стажировок

Лаборатория симуляции кибератак при информационно-вычислительном центре Министерства транспорта, связи и высоких технологий объявляет о программе стажировок. Как сообщили haqqin.az в министерстве, желающие присоединиться к программе стажировки до 6 августа 2021 года могут зарегистрироваться по ссылке .

Предварительные требования к кандидатам:

• Знание основных понятий в области информационной безопасности;

• Возможность использования операционной системы Kali linux;

• Заинтересованность в самосовершенствовании в этой области.

Отбор кандидатов, подавших заявки по состоянию на указанную дату и удовлетворяющих перечисленным требованиям, будет осуществляться на основе собеседования.

Отобранные кандидаты будут привлечены к тренингам по приобретению практических навыков моделирования кибератак и правильной ориентации имеющегося потенциала. Cyber Lab будет организована на облачных решениях AZCLOUD, работающих на основе зоны доступности, имеющих сертификаты TER 3, ISO 20000, ISO 22301 и ISO 27001. Участников программы обучат работе с облачной инфраструктурой AZCLOUD. Практические занятия по программе стажировки, которые будут организованы бесплатно, продлятся 2 месяца.

Лицам, успешно завершившим программу стажировки, информационно-вычислительный центр выдаст сертификат. Также отличившиеся на практических занятиях получат возможность сделать карьеру в информационно-вычислительном центре и других учреждениях.

Отметим, что наиболее важную роль в подготовке специалистов по кибербезопасности играет моделирование кибератак и приобретение соответствующих навыков. Организация этих атак позволяет специалистам точно изучить технику возникновения атаки, выявить пробелы в тестируемых системах и своевременно устранить недостатки.