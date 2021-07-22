Пашинян назначил смотрящего за финансовыми потоками

Исполняющий обязанности министра территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян в будущем правительстве станет вице-премьером с усиленными полномочиями и функциями, пишет ереванская газета «Грапарак».

Издание отмечает, что в руках Папикяна будут сосредоточены все финансы властей Армении – в буквальном и переносном смысле слова. Газета пишет, что став вице-премьером, Папикян заберет с собой все основные прерогативы и функции министерства территориального управления, почти все подведомственные министерству сферы будут переданы новому вице-премьеру.

В подчинении министерства сейчас четыре основных органа – Водный комитет, Миграционная служба, Комитет управления госимуществом, Комитет гражданской авиации. Кроме того, в состав ведомства входят около двух десятков ГНКО. Помимо всего прочего, зампреду правительства будут подчиняться и губернаторы. Он будет также курировать дорожное строительство.

Издание отмечает, что именно по причине серьезного сокращения полномочий ведомства действующий и.о. министр окружающей среды Армении Романос Петросян не хочет возглавить его, как предлагают ему власти.